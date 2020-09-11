Онлайн-сервис по поиску работы составил рейтинг профессий, в которых больше всего ищут молодые россияне в возрасте от 18 до 23 лет.
"Профессия официанта оказалась самой "молодежной" — почти 90 процентов резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте работа бариста, на которую приходится 74 процента резюме представителей молодёжи, родившейся в 2000 году и позже", — показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".
Молодёжь активно интересуется работой, которую можно совместить с учёбой.
"На третьем месте промоутер — 70 процентов, 67 процентов ищут работу хостеса в ресторанах и гостиницах. Ищут работу консультанта 58 процентов, продавца-кассира выходного дня 57 процентов и бармена 55 процентов. Замкнули рейтинг андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок) — 43 процента резюме", — отмечается в исследовании.
Политики стирают грань сатиры и реальности.