Общественник оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте

Минтранс РФ допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в будущем за счёт платных поездок частников по большинству дорог, в том числе городских.

"Cчитаю это нереализуемой инициативой. В России должно появиться большое количество платных дорог, что нереализуемо до 2035 года - это первый момент. Второй момент - это потребует обновления подвижного состава по всей странеа", - заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Он полагает, если начать тестировать в Москве, это приведёт к социальному протесту автовладельцев.

«Данная инициатива должна быть реализована только на каких-то конкретных участках, что впоследствии может доказать успешность проекта. Запускать такие проекты на всю страну - это крайне затратная мера, и те деньги, которые будут собраны с автомобилистов, не покроют те издержки, которые потратятся на работу общественного транспорта", - считает Зотов, отметив, что проект реализован только в крошечном Люксембурге, чтобы сохранить экологию графства.