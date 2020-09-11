В Якутии тормозят добычу золота и олова спекулянты, которые скупают лицензии на разработку месторождений, а затем долго ищут покупателя, чтобы перепродать. Сами работой не занимаются.

"И.о. главы кабинета министров Якутии Андрей Тарасенко намерен обратиться в "Росгеологию" из-за скупщиков лицензий на разведку и добычу драгметаллов в месторождениях арктического района", — сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики Якутии.

Тарасенко рассмотрел вопросы развития добывающей промышленности на территории Усть-Янского района Якутии.

"В настоящее время лицензии на разведку и разработку месторождений золота и олова в республике выдаются сотнями, при этом реально выполняющих работу значительно меньше. Темпы развития отрасли сдерживают скупщики лицензий, которые пытаются перепродать документы на разработку месторождений.

В таком случае мы вынуждены обратиться в "Росгеологию" для того, чтобы провести ревизию выданных лицензий и в будущем ходатайствовать о лишении лицензий тех, кто фактически не приступил к работам и тем самым нарушает условия соглашения", — сказал Тарасенко.