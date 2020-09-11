В Госдуме высказались по поводу двойных ценников в магазинах

В Госдуме положительно отнеслись к инициативе Союза потребителей России ввести ценники с указанием веса и объёма продукта.

Ранее эта общественная организация предложила применять магазинные ценники в магазинах, чтобы не позволять хитрить производителям. К примеру, в литровую ёмкость наливать 950 миллилитров сока.

"Я всегда считаю, что чем больше таких элементов контроля, которые позволяют людям проявлять активность, и гражданское общество тоже повышает и свою ответственность, и как раз решает те задачи, которые они должны решать, кроме фискальных органов. Надо приветствовать такие меры. Благодаря таким ценникам у людей могут появиться законные основания требовать от производителя и от представителей торговых сетей, чтобы они соблюдали нормы, установленные государством ", — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

Он отметил, что в случае общественного контроля жизнь в России станет более предсказуемой.