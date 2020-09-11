Россия настоятельно предложила Мальте пересмотреть конвенцию о налогах

Кабмин РФ одобрил проект протокола об изменениях в конвенцию о налогообложении физлиц и компаний с Мальтой.

"Правительство утвердило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении правительства РФ.

В сообщении также отмечается, что российский премьер поручил Министерству финансов РФ провести переговоры с мальтийской стороной и подписать протокол, изменяющий налоговое соглашение по примеру кипрского от 8 сентября.