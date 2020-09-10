Совет Европы утвердил антироссийские санкции Евросоюза на полгода

Совет Европы утвердил санкции Евросоюза в отношении России на полгода из-за ситуации на Украине. Антироссийские санкции продлятся до середины марта 2021 года. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Накануне сообщалось, что Комитет постоянных представителей ЕС (сообщество министров иностранных дел стран Евросоюза) без обсуждения решил продлить действие индивидуальных санкций в отношении России на шесть месяцев. В санкционный перечень вошли 175 человек из России и Украины, а также 44 организации, в основном из Луганской и Донецкой народных республик.