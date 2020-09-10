Песков высказался о нелюбви регионов к Москве

Дисбаланс в развитии регионов страны есть, власти России исправляют сложившуюся ситуацию, заявил пресс-секретарь главы государства.

"Да, дисбаланс есть, об этом знает руководство страны, и для исправления этого дисбаланса многое делается. Разница в развитии и уровне жизни между Москвой и другими крупными городами страны все чаще становится темой выступлений кандидатов на региональных выборах во время предвыборных дебатов", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он признал, что в российских регионах недолюбливают Москву, но столица "сама создала условия" для процветающей экономики.