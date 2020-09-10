Дисбаланс в развитии регионов страны есть, власти России исправляют сложившуюся ситуацию, заявил пресс-секретарь главы государства.
"Да, дисбаланс есть, об этом знает руководство страны, и для исправления этого дисбаланса многое делается. Разница в развитии и уровне жизни между Москвой и другими крупными городами страны все чаще становится темой выступлений кандидатов на региональных выборах во время предвыборных дебатов", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он признал, что в российских регионах недолюбливают Москву, но столица "сама создала условия" для процветающей экономики.
"Уровень развития Москвы в разы превосходит уровень подавляющего большинства российских регионов. В столице изначально находились офисы всех крупнейших компаний-налогоплательщиков. За последние годы из Москвы выведены в другие города головные офисы ряда крупных компаний. Негативные последствия были минимизированы прочной базой экономики столичного региона. Потому что самая здоровая экономика — это не крупные корпорации, а малый и средний бизнес. И Москва создала такие условия", — резюмировал представитель Кремля.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.