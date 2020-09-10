Речной транспорт в столице будет работать круглый год, власти Москвы пока решили запустить два маршрута. Первый из двух маршрутов пройдёт от парка Фили до Киевского вокзала.
"Прогнозируем, что маршрут от парка Фили до Киевского вокзала подойдет более чем для миллиона человек — жителей и работников компаний. Маршрут проходит через четыре района города — Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово. Там застраивают прибрежные жилые кварталы, и жителей особо волнует вопрос доступного транспорта", — написал глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Второй маршрут планируется запустить от Новоданиловской набережной до района Печатники.
"Юг Москвы также активно застраивается. Новые прибрежные кварталы часто удалены от станций метро — речной транспорт может стать отличной альтернативной для ежедневных поездок, мы также сможем связать берега Москвы-реки там, где между мостами большие расстояния. Там строится комплекс ЗИЛ, в прошлом году был открыт парк развлечений "Остров мечты". Ключевой остановкой станет и Южный речной вокзал, где планируется масштабная реконструкция", — отметил Ликсутов.
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