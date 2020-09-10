Круглогодичные регулярные маршруты запустят по Москве-реке

Речной транспорт в столице будет работать круглый год, власти Москвы пока решили запустить два маршрута. Первый из двух маршрутов пройдёт от парка Фили до Киевского вокзала.

"Прогнозируем, что маршрут от парка Фили до Киевского вокзала подойдет более чем для миллиона человек — жителей и работников компаний. Маршрут проходит через четыре района города — Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово. Там застраивают прибрежные жилые кварталы, и жителей особо волнует вопрос доступного транспорта", — написал глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Второй маршрут планируется запустить от Новоданиловской набережной до района Печатники.