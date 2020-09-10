Центробанк озаботился деловой репутацией владельцев МФО

ЦБ намерен не допускать на кредитный рынок людей, действия которых могут угрожать интересам клиентов. В связи с этим ужесточил требования к деловой репутации собственников и директоров микрофинансовых организаций (МФО).
"На должность руководителя микрокредитной компании не сможет претендовать человек, который занимал руководящие должности в последний год перед отзывом лицензии у банка, выведенного с рынка в последние пять лет. Лица, не соответствующие требованиям ЦБ, не смогут владеть долей свыше 10% в микрокредитной компании. Это позволит не допустить на финансовый рынок людей, действия которых могут угрожать интересам клиентов", — говорится в сообщении финансового регулятора.
Новые требования Центробанка вступят в силу 21 сентября 2020 года. В ЦБ уточнили, что остаётся в силе процедура обжалования этих решений.
"Если претендент на руководящую позицию или владелец доли в микрокредитной компании представит доказательства того, что не имел отношения к решениям или действиям, которые привели к лишению финансовой организации лицензии или исключению её из реестра, то соответствующая комиссия Банка России удовлетворит его жалобу" — отметили в ЦБ.
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