На Ставрополье собрали 77 млн рублей курортного сбора

На Кавказских Минеральных Водах российские туристы за январь-август нынешнего года оплатили свыше 77 млн рублей курортного сбора.

"С января по август в крае собрали более 77,6 млн рублей курортного сбора. За аналогичный период 2019 года собрали 162 млн рублей. Из-за распространения коронавируса загородные базы отдыха, дома отдыха, гостевые дома, отели, пансионаты, туристские базы, кемпинги заработали только с 24 августа ", — рассказал министр оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края Александр Трухачёв.

По его словам, средства поступившие от курортного сбора в крае израсходуют на благоустройство Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска.