На Ставрополье собрали 77 млн рублей курортного сбора

На Кавказских Минеральных Водах российские туристы за январь-август нынешнего года оплатили свыше 77 млн рублей курортного сбора.
"С января по август в крае собрали более 77,6 млн рублей курортного сбора. За аналогичный период 2019 года собрали 162 млн рублей. Из-за распространения коронавируса загородные базы отдыха, дома отдыха, гостевые дома, отели, пансионаты, туристские базы, кемпинги заработали только с 24 августа ", — рассказал министр оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края Александр Трухачёв.
По его словам, средства поступившие от курортного сбора в крае израсходуют на благоустройство Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска.
"На 2020 год предусмотрено 199,159 млн рублей курортного сбора. На эти средства планируется благоустроить Лечебный парк в Ессентуках, в Железноводске благоустроить нижние терренкуры Курортного парка. В Кисловодске приведут в порядок мемориальный комплекс "Журавли", а в Пятигорске отремонтируют "Поющий фонтан" и сделают автополив парка "Цветник"", — проинформировал Трухачёв.
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