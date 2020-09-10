Россияне набрали микрозаймов на 128 млрд рублей и половину просрочили

Отечественные микрофинансовые организации (МФО) выдали россиянам микрокредитов за семь месяцев больше чем на 128,8 млрд рублей. В среднем люди брали взаймы по 12,7 тыс. рублей сроком на три месяца.

"За январь-июль российские МФО выдали 10,5 млн микрозаймов на 128,8 млрд руб. Портфель микрозаймов по итогам июля достиг 149,1 млрд рублей, что на 8,1% больше, чем на июль 2019 года. Средняя сумма микрозайма по итогам июля составила 12,7 тыс. руб. Средний срок выдаваемых микрозаймов составил в среднем три месяца. Доля просроченных микрозаймов в РФ на конец июля увеличилась до 44,78%, что на 9,18 процента выше уровня, зафиксированного годом ранее", — рассказали в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

Независимые от рынка МФО эксперты полагают, что рост задолженности не столько связан с пандемией, сколько с подорожанием микрокредитов.