По предварительной оценке Росстата, спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале составил 8%, за полугодие — 3,4%.

"Спад ВВП России, согласно предварительной оценке, составил во II квартале 2020 года 8% в годовом выражении, за первое полугодие — 3,4%. Предварительно Росстат оценивал спад ВВП России во II квартале в 8,5%, в I полугодии — в 3,6%. Величины уточнений могут быть более существенными, чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок ВВП", — говорится в отчёте Росстата.

Более всего пострадали гостиничный и ресторанный бизнес, а также деятельность в области культуры и спорта.

"В наибольшей степени добавленная стоимость сократилась в отраслях сервисной экономики, в том числе в деятельности гостиниц и ресторанов (-56,9%), в сферах в области культуры и спорта (-28,0%), в транспорте (-19,3%), торговле (-12,7%).

Существенное падение наблюдалось в добывающей промышленности (-12,8%) и обрабатывающей промышленности (-7,9%). Падение в области здравоохранения (-8,5%) связано со значительным сокращением объёма платных медицинских услуг", — отметил Росстат.