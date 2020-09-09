Центробанк России сообщил о росте чистого вывоза капитала из страны частным сектором за первые восемь месяцев текущего года.
"Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — август 2020 года возрос в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 34,8 млрд долларов. По итогам восьми месяцев прошлого года показатель находился на уровне 20 млрд долларов. Решающим в 2020 году стало интенсивное снижение обязательств банков перед нерезидентами", — говорится в сообщении Центрального Банка России.
Финансовый регулятор также отметил ухудшение показателя по профициту внешней торговли России за восемь месяцев нынешнего года.
"Профицит внешней торговли РФ по итогам января — августа 2020 г. снизился на 47,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $57,3 млрд. По итогам аналогичного периода 2019 года профицит внешней торговли РФ составлял 109,8 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2019 г. составило 163,1 млрд долларов, что на 16,1% меньше, чем в 2018 году", — также отмечено в материалах ЦБ РФ.
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