Отток капитала из России в 2020 году вырос в 1,7 раза

Центробанк России сообщил о росте чистого вывоза капитала из страны частным сектором за первые восемь месяцев текущего года.

"Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — август 2020 года возрос в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 34,8 млрд долларов. По итогам восьми месяцев прошлого года показатель находился на уровне 20 млрд долларов. Решающим в 2020 году стало интенсивное снижение обязательств банков перед нерезидентами", — говорится в сообщении Центрального Банка России.

Финансовый регулятор также отметил ухудшение показателя по профициту внешней торговли России за восемь месяцев нынешнего года.