В Оренбург перенесли из Домодедова тракторный завод

В Оренбурге со следующего года начнется серийный выпуск зерноуборочных комбайнов и тракторов на заводе, который перенесли из подмосковного Домодедова.

"Серийное производство тракторов мощностью от 230 до 410 лошадиных сил на заводе "Джон Дир" в Оренбурге начнется в январе 2021 года. Зерноуборочные комбайны мощностью 275 и 305 лошадиных сил начнут выпускать в марте. Планируется, что в следующем году в Оренбуржье выпустят 138 тракторов и 54 комбайна", — заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он напомнил, что обсуждение переноса сборочного производства компании "Джон Дир Русь" из подмосковного Домодедова в Оренбург состоялось всего лишь год назад.