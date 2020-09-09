Число используемых банковских карт в стране за последние пять лет снизилось на 4,5 млн штук, зафиксировал Центральный банк России.
"Снижение спроса на банковские карты — следствие той общей экономической ситуации на фоне пандемии. Снижение доходов, общая неуверенность в будущем приводят к тому, что люди стремятся использовать в расчетных отношениях те средства, которые, на их взгляд, в меньшей степени подвержены риску.
На уровне обывателей есть такие рассуждения, что могут отключить обслуживание карт", — рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
Он уверен, что это временное явление: россияне чаще будут обращаться к пластиковым картам и оплате по смартфону.
"Вскоре мы увидим рост спроса на карты. По мере снижения внутренней социальной напряженности сограждане начнут более активно их использовать. Будущее — за цифровыми картами. Мы достаточно скоро перейдем на ещё более совершенные платежные инструменты. В этом направлении идёт весь мир", — отметил экономист.
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