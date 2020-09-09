Число используемых банковских карт в стране за последние пять лет снизилось на 4,5 млн штук, зафиксировал Центральный банк России.

"Снижение спроса на банковские карты — следствие той общей экономической ситуации на фоне пандемии. Снижение доходов, общая неуверенность в будущем приводят к тому, что люди стремятся использовать в расчетных отношениях те средства, которые, на их взгляд, в меньшей степени подвержены риску.

На уровне обывателей есть такие рассуждения, что могут отключить обслуживание карт", — рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.