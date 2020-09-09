Более чем в два раза упал экспорт российской нефти

Экспорт российской нефти в июле текущего года упал в 2,2 раза в денежном выражении по сравнению с июлем 2019 года.

"Снижение экспорта в денежном выражении произошло за счёт его сокращения в физическом, так как цена российской нефти в июле, напротив, даже подросла — на 5%, до 43,91 доллара за баррель марки Urals. Физический экспорт нефти в отчётном месяце упал на 24% год к году и на 14,8% месяц к месяцу — до 17,486 млн тонн на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке", — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

В Сообщении ФТС отмечается, что в июле нынешнего года произошло существенное снижение экспорта отечественных нефтепродуктов.