Экспорт российской нефти в июле текущего года упал в 2,2 раза в денежном выражении по сравнению с июлем 2019 года.
"Снижение экспорта в денежном выражении произошло за счёт его сокращения в физическом, так как цена российской нефти в июле, напротив, даже подросла — на 5%, до 43,91 доллара за баррель марки Urals.
Физический экспорт нефти в отчётном месяце упал на 24% год к году и на 14,8% месяц к месяцу — до 17,486 млн тонн на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке", — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
В Сообщении ФТС отмечается, что в июле нынешнего года произошло существенное снижение экспорта отечественных нефтепродуктов.
"Экспорт нефтепродуктов из РФ в июле снизился на 27,5% по отношению к июню — до 10,513 миллиона тонн, в денежном выражении — на 14,1%, до 2,689 миллиарда долларов. В январе-июле экспорт нефтепродуктов в денежном выражении — снизился на 28%", — отмечает ФТС.
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