Глава Минэнерго увидел в двух регионах риски для отопительного сезона

Риски нарушения энергоснабжения при наступлении отопительного сезона существуют в Дагестане и в некоторых районах Иркутской области, заявил глава Минэнерго России.

"Министерством утвержден перечень энергосистем, энергорайонов, характеризующихся с высокими рисками нарушения энергоснабжения. У нас ранее такое количество регионов было 8, на 2020-2021 год их осталось всего 2 — это республика Дагестан и отдельные энергорайоны Иркутской области", — сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Александр Новак рассказал, что Минэнерго России контролирует выполнение мероприятий, чтобы они были выполнены вовремя — до начала отопительного сезона.

Накануне глава Минэнерго сообщил, что Россия и Белоруссия достигли договоренности по погашению задолженности за российский газ. Нынешняя задолженность Белоруссии за газ составляет 328 млн долларов.