ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговики рассказали, какой налог придётся платить с банковских вкладов, и надо ли эту сумму декларировать.

"Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, банки будут представлять в территориальные органы ФНС информацию для расчета НДФЛ. На основании этих сведений будет формироваться сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественными. Декларирование такого дохода не требуется", — говорится в сообщении на сайте (ФНС).

В Федеральной налоговой службе пояснили, как будет рассчитываться налог с процентов по вкладам физических лиц.