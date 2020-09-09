ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговики рассказали, какой налог придётся платить с банковских вкладов, и надо ли эту сумму декларировать.
"Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, банки будут представлять в территориальные органы ФНС информацию для расчета НДФЛ. На основании этих сведений будет формироваться сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественными. Декларирование такого дохода не требуется", — говорится в сообщении на сайте (ФНС).
В Федеральной налоговой службе пояснили, как будет рассчитываться налог с процентов по вкладам физических лиц.
"Налоговая база будет определяться, как превышение суммы доходов, полученных гражданином в течение года в виде процентов по всем вкладам и остаткам на счетах, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России. Если доход с суммы вклада налогоплательщика за 2020 год составит 86 800 рублей (1 400 000 рублей x 6,2%), то необлагаемый процентный доход составит 45 000 рублей (1 000 000 рублей x 4,5%)", — говорится в примере, приведённом в публикации ведомства.
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