Тариф "Платон" для грузовиков не отменят и не заморозят из-за пандемии

Тариф системы "Платон" не будет заморожен или отменен. Взимание платы с грузововиков будет прежним, несмотря на трудности, связанные с пандемией.

""Платон" — система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами массой свыше 12 тонн федеральным автодорогам. Плата введена в России с ноября 2015 года. В системе зарегистрировано свыше 1,34 млн большегрузов. В федеральный дорожный фонд перечислено более 108 млрд руб. Тариф с 1 февраля 2021 года может быть повышен с 2,2 руб. до 2,31 руб. за 1 км", — говорится в материалах Минтранса.

В министерстве отметили, что распространение системы "Платон" на региональные автодороги не является приоритетным, хотя и прорабатывается.

"Попытки приостановить или отменить "Платон" может быть, точечно чью-то проблему решат, но, с точки зрения экономической цепочки, это приносит намного больший вред. Потому что мы останавливаем дорожные работы, финансирование строительных компаний. У нас и так на сегодня тариф гораздо ниже того, который был предложен при создании системы. О повышении его речи сегодня не идёт, но о том, чтобы его снижать, конечно, тоже не задумываемся", — сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.