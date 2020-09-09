В Евросоюзе без обсуждения продлили санкции против России на полгода

В Евросоюзе без обсуждения продлили на шесть месяцев антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине.

"Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) принял решение продлить действие чёрного списка в отношении России на шесть месяцев без обсуждения. В ближайшее время Совет ЕС также утвердит это решение, и оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС", — сообщили СМИ в КОРЕПЕР.

В санкционный список входят 175 граждан России и Украины, 44 юрлица, преимущественно организации из Донецкой и Луганской народных республик.