В Евросоюзе без обсуждения продлили на шесть месяцев антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине.
"Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) принял решение продлить действие чёрного списка в отношении России на шесть месяцев без обсуждения. В ближайшее время Совет ЕС также утвердит это решение, и оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС", — сообщили СМИ в КОРЕПЕР.
В санкционный список входят 175 граждан России и Украины, 44 юрлица, преимущественно организации из Донецкой и Луганской народных республик.
"В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: секторальные экономические, индивидуальные ограничительные меры (черный список) и широкий набор запретов в отношении граждан и бизнеса Крыма. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи, а жителям полуострова, не имеющим иностранного гражданства, фактически запрещено посещать страны Евросоюза", — говорится в справочных материалах.
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