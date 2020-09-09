Антимонопольщики высказались о росте цен на подсолнечное масло

В ФАС заявили, что прямая зависимость между урожаем подсолнечника в 2020 году в России и ценами на подсолнечное масло отсутствует.

"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. К такому выводу служба пришла по результатам проведенного ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла. Результат исследования показал, что прямая корреляция между объемами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло отсутствует ", — сообщила начальник управления контроля агрокомплекса ФАС Лариса Вовкивская.

В ведомстве также подчеркнули, что из-за неурожая дефицит подсолнечного масла в России невозможен.