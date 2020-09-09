В ФАС заявили, что прямая зависимость между урожаем подсолнечника в 2020 году в России и ценами на подсолнечное масло отсутствует.
"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло. К такому выводу служба пришла по результатам проведенного ретроспективного анализа ценовой ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла. Результат исследования показал, что прямая корреляция между объемами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло отсутствует ", — сообщила начальник управления контроля агрокомплекса ФАС Лариса Вовкивская.
В ведомстве также подчеркнули, что из-за неурожая дефицит подсолнечного масла в России невозможен.
"Баланс производства и потребления подсолнечного масла не дает оснований полагать, что в результате сокращения производства подсолнечника на внутреннем рынке возможен дефицит подсолнечного масла. С точки зрения антимонопольного законодательства рынки разливного и бутилированного растительного масла являются конкурентными с большим количеством участников и зарегистрированных брендов", — заявил замруководителя ФАС Павел Заборщиков.
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