Золотовалютный резерв России за неделю вырос на миллиард долларов

Общая стоимость золотовалютных резервов Российской Федерации продолжает расти.

Несмотря на коронавирусный кризис и благодаря росту цен на золото, рост только за последнюю неделю августа — с 21 по 28 число — составил примерно миллиард долларов.

Как следует из данных, опубликованных ЦБ РФ, после трёх недель последовательного роста российские валютные запасы достигли общей стоимости в текущем эквиваленте в $591,8 млрд.

Как отмечает регулятор, рост был обусловлен "положительной переоценкой", частично приглушённой продажами иностранной валюты на внутреннем рынке.

С начала года золотовалютные резервы России, несмотря на негативное влияние коронавирусного кризиса на экономику страны, выросли почти на $36 млрд.

ДЛЯ СПРАВКИ

Международные резервы государства — это высоколиквидные иностранные активы, состоящие из валютных запасов золота, иностранной валюты и специальных прав заимствования (СПЗ), доступные Центральному Банку России и правительству.

Несколько лет назад регулирующий орган установил целевой уровень валютных запасов до минимального значения в $500 млрд, который в конечном итоге был достигнут уже в июне 2019 года.

Предыдущий рекорд в размере $598,1 млрд был датирован августом 2008 года, то есть незадолго до того, как разразился глобальный финансовый кризис.

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