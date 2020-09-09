Золотовалютный резерв России за неделю вырос на миллиард долларов

Общая стоимость золотовалютных резервов Российской Федерации продолжает расти.
Несмотря на коронавирусный кризис и благодаря росту цен на золото, рост только за последнюю неделю августа — с 21 по 28 число — составил примерно миллиард долларов.
Как следует из данных, опубликованных ЦБ РФ, после трёх недель последовательного роста российские валютные запасы достигли общей стоимости в текущем эквиваленте в $591,8 млрд.
Как отмечает регулятор, рост был обусловлен "положительной переоценкой", частично приглушённой продажами иностранной валюты на внутреннем рынке.
ДЛЯ СПРАВКИ
Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями
Впервые в истории: почему российское золото оказалось дороже газа
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?