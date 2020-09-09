Россияне отказываются от банковских карт

Российские банки неожиданно заметили: их клиенты начали отдавать предпочтение наличным деньгам, отказываясь от пластиковых карт, как кредитных, так и депозитных.
Только за второй квартал текущего года, по данным Банка России, число их в обороте стало меньше на 2,3% — 4,5 млн штук. Это рекорд за последние 5 лет.
"Последний раз такое снижение было в кризисном 2015 году — тогда в 1-ом квартале число пластиковых карт у клиентов банков сократилось на 4 млн единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч", — говорят банковские статистики.
Эксперты видят причиной "падения спроса на карты"
"Люди понимают, что иметь несколько карт не только бессмысленно, но и не выгодно, так как может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте", — считает Егор Дахтлер, аналитик финансовой группы БКС.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?