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Россияне отказываются от банковских карт

Экономика » Финансы » Банки

Российские банки неожиданно заметили: их клиенты начали отдавать предпочтение наличным деньгам, отказываясь от пластиковых карт, как кредитных, так и депозитных.

Россияне отказываются от банковских карт

Только за второй квартал текущего года, по данным Банка России, число их в обороте стало меньше на 2,3% — 4,5 млн штук. Это рекорд за последние 5 лет.

"Последний раз такое снижение было в кризисном 2015 году — тогда в 1-ом квартале число пластиковых карт у клиентов банков сократилось на 4 млн единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч", — говорят банковские статистики.

Чем вдруг стал не мил "пластик"

Эксперты видят причиной "падения спроса на карты"

  • введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточения правил выдачи банками кредитных карт;
  • насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже примерно 3 карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай".

"Люди понимают, что иметь несколько карт не только бессмысленно, но и не выгодно, так как может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте", — считает Егор Дахтлер, аналитик финансовой группы БКС.

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