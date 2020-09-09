Россияне отказываются от банковских карт

Российские банки неожиданно заметили: их клиенты начали отдавать предпочтение наличным деньгам, отказываясь от пластиковых карт, как кредитных, так и депозитных.

Только за второй квартал текущего года, по данным Банка России, число их в обороте стало меньше на 2,3% — 4,5 млн штук. Это рекорд за последние 5 лет.

"Последний раз такое снижение было в кризисном 2015 году — тогда в 1-ом квартале число пластиковых карт у клиентов банков сократилось на 4 млн единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч", — говорят банковские статистики.

Чем вдруг стал не мил "пластик"

Эксперты видят причиной "падения спроса на карты"

введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточения правил выдачи банками кредитных карт;

насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже примерно 3 карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай".