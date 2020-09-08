Семь из восьми тендеров на общую сумму в 507,5 млрд рублей на строительство федеральной трассы М 12 признаны несостоявшимися.
"Семь из восьми тендеров компании "Российские автомобильные дороги" ("Росавтодор") на проектирование и строительство платной скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань признаны несостоявшимися из-за того, что на них поступило лишь по одной заявке. Также отменена закупка по тендеру, предполагающему строительство участка с 585-го по 663-й км, объединяющего Чувашию и Татарстан", — говорится в сообщении "Росавтодора".
Планируется, что по скоростной трассе на автомобиле можно будет преодолеть расстояние от Москвы до Казани за 6,5 часа.
"Трасса М-12 — строящаяся платная магистраль, которая соединит Москву с Казанью и Нижним Новгородом. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Завершение строительства ожидается в 2024 году. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа со скоростью 130 километров в час", — говорится в справочных материалах.
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