Тендеры на строительство трассы Москва — Казань не состоялись ﻿

Семь из восьми тендеров на общую сумму в 507,5 млрд рублей на строительство федеральной трассы М 12 признаны несостоявшимися.

"Семь из восьми тендеров компании "Российские автомобильные дороги" ("Росавтодор") на проектирование и строительство платной скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань признаны несостоявшимися из-за того, что на них поступило лишь по одной заявке. Также отменена закупка по тендеру, предполагающему строительство участка с 585-го по 663-й км, объединяющего Чувашию и Татарстан", — говорится в сообщении "Росавтодора".

Планируется, что по скоростной трассе на автомобиле можно будет преодолеть расстояние от Москвы до Казани за 6,5 часа.