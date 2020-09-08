России нужны темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2-3 раза выше, чем те, которые заложены в план восстановления отечественной экономики 2-2,5%.
"Ожидаемые темпы роста, заложенные в плане восстановления экономики (2-2,5%), являются, на наш взгляд, крайне низкими для развивающегося рынка и могут быть охарактеризованы словом "застой", — сказал управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.
По его мнению, с такими темпами роста ВВП восстановление доходов россиян будет крайне медленным.
"А постоянная угроза санкций будет вести за собой девальвацию рубля даже при условии падающего доллара к другим валютам, кроме рубля. Темпы роста экономики должны быть гораздо выше запланированных. России нужен новый "большой скачок" и темпы роста раза в 2-3 выше, чем запланированы сейчас", — заявил Гришунин, отметив, что по прогнозам его агентства, российская экономика в 2020 году упадет на 4 процента, а в 2021 году вернется к росту — на 2 процента.
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