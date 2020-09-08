Глава рейтингового агентства назвал "застойной" российскую экономику

России нужны темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2-3 раза выше, чем те, которые заложены в план восстановления отечественной экономики 2-2,5%.

"Ожидаемые темпы роста, заложенные в плане восстановления экономики (2-2,5%), являются, на наш взгляд, крайне низкими для развивающегося рынка и могут быть охарактеризованы словом "застой", — сказал управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

По его мнению, с такими темпами роста ВВП восстановление доходов россиян будет крайне медленным.