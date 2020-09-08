Неурожай подсолнуха может вызвать бурный рост цен на подсолнечное масло и семечки, полагают эксперты сельскохозяйственной отрасли.
"В 2020 году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя. Ситуация вызвана засушливыми весной и летом. Урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян. Прогнозируется сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 млн тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. В ближайшее время цены на подсолнечное масло начнут расти взрывными темпами", — говорится в отчёте центра "Совэкон".
На прошлой неделе стоимость тонны подсолнечника составила 22,5 тысячи рублей. Скоро эта цена может подняться не менее, чем на 20 процентов, полагают специалисты.
"На цены также повлияло предложение Минэкономразвития РФ установить на февраль-август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну. Сейчас ставка составляет 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну", — отмечают аналитики центра "Совэкон".
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