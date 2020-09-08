Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло

Неурожай подсолнуха может вызвать бурный рост цен на подсолнечное масло и семечки, полагают эксперты сельскохозяйственной отрасли.

"В 2020 году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя. Ситуация вызвана засушливыми весной и летом. Урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян. Прогнозируется сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 млн тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. В ближайшее время цены на подсолнечное масло начнут расти взрывными темпами", — говорится в отчёте центра "Совэкон".

На прошлой неделе стоимость тонны подсолнечника составила 22,5 тысячи рублей. Скоро эта цена может подняться не менее, чем на 20 процентов, полагают специалисты.