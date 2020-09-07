Валютные колебания удвоили спрос на жильё в России

Ослабление рубля подтолкнуло россиян к покупке жилья в России как вида инвестиций.

"Ослабление рубля и в целом нестабильная ситуация в стране всегда приводит к росту спроса на недвижимость, у большинства россиян она ассоциируется с наиболее надежным инструментом сохранения и приумножения инвестиций. Доля тех, кто приобретает недвижимость с целью инвестиций, по нашим оценкам, с начала года выросла в 2,5 раза, осенью следует ожидать дальнейший рост", — полагает руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Другой эксперт считает, что многие россияне в период экономической нестабильности предпочитают покупать недвижимость, чтобы обезопасить себя от обесценивания рубля.