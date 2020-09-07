Ослабление рубля подтолкнуло россиян к покупке жилья в России как вида инвестиций.
"Ослабление рубля и в целом нестабильная ситуация в стране всегда приводит к росту спроса на недвижимость, у большинства россиян она ассоциируется с наиболее надежным инструментом сохранения и приумножения инвестиций. Доля тех, кто приобретает недвижимость с целью инвестиций, по нашим оценкам, с начала года выросла в 2,5 раза, осенью следует ожидать дальнейший рост", — полагает руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.
Другой эксперт считает, что многие россияне в период экономической нестабильности предпочитают покупать недвижимость, чтобы обезопасить себя от обесценивания рубля.
"Падение рубля может еще больше усилить и без того высокую активность определенной целевой группы покупателей — людей, вкладывающих средства в приобретение квартиры для сохранения их от обесценивания, а также сдачи жилья в аренду. Сейчас каждая седьмая сделка на вторичном рынке проходит с целью консервации покупателями своих накоплений. Люди, которые опасаются возможного экономического коллапса, скорее приобретут ликвидную жилплощадь, которую можно сдавать в аренду, чем положат свои средства на банковский депозит", — полагает директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.
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