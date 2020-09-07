Пауза в подъёме мировой экономики после коронавирусного карантина окажет сдерживающее влияние на динамику российского ВВП, заявил глава рейтингового агентства.
"Вполне возможно, опасения насчет своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, поскольку пока сняты далеко не все ограничения, и значительная часть сферы услуг в крупнейших экономиках мира не восстановила деятельность в полном объеме. Можно говорить о естественной приостановке процесса возврата к нормальному функционированию экономики, и дополнительные правительственные стимулы, скорее всего, будут не слишком эффективны ", - прокомментировал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
По его словам, восстановление мировой экономики займёт весь следующий 2021 год.
"Гораздо больший эффект следует ожидать от открытия границ, восстановления в полном объеме глобальных пассажирских перевозок и работы всех затронутых пандемией отраслей, однако этот процесс займет, судя по всему, весь 2021 год и продлится за его пределами. Российская экономика также будет испытывать сдерживающее влияние замедленного восстановления мировой экономики. В том числе из-за ценовых и спросовых ограничений для российского экспорта, а также плохого положения наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений отраслей", - указал он.
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