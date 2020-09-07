Эксперт оценил сроки восстановления мировой экономики

Пауза в подъёме мировой экономики после коронавирусного карантина окажет сдерживающее влияние на динамику российского ВВП, заявил глава рейтингового агентства.

"Вполне возможно, опасения насчет своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, поскольку пока сняты далеко не все ограничения, и значительная часть сферы услуг в крупнейших экономиках мира не восстановила деятельность в полном объеме. Можно говорить о естественной приостановке процесса возврата к нормальному функционированию экономики, и дополнительные правительственные стимулы, скорее всего, будут не слишком эффективны ", - прокомментировал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

По его словам, восстановление мировой экономики займёт весь следующий 2021 год.