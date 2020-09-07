В Совете Федерации предложили продлить "налоговые каникулы" для бизнеса

Член Совета Федерации Андрей Кутепов попросил помощника президента Максима Орешкина продлить "налоговые каникулы" для бизнеса.

"Необходимо продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов. Эта мера поддержки показала себя наиболее эффективной и позволила многим сохранить бизнес. В сферах гостиничного бизнеса отмена налога на прибыль в течение шести месяцев, по предварительным расчетам, позволит обеспечить занятость и выплату заработной платы в течение полугода 26 тысячам работникам, а в сфере транспорта — 339 тысячам работников", — говорится в письме главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова на имя помощника президента по экономическим вопросам РФ Максима Орешкина.

В письме Кутепова содержится напоминание о том, что в 47 регионах страны число зарегистрированных безработных увеличилось в пять раз.