Член Совета Федерации Андрей Кутепов попросил помощника президента Максима Орешкина продлить "налоговые каникулы" для бизнеса.
"Необходимо продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов. Эта мера поддержки показала себя наиболее эффективной и позволила многим сохранить бизнес. В сферах гостиничного бизнеса отмена налога на прибыль в течение шести месяцев, по предварительным расчетам, позволит обеспечить занятость и выплату заработной платы в течение полугода 26 тысячам работникам, а в сфере транспорта — 339 тысячам работников", — говорится в письме главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова на имя помощника президента по экономическим вопросам РФ Максима Орешкина.
В письме Кутепова содержится напоминание о том, что в 47 регионах страны число зарегистрированных безработных увеличилось в пять раз.
"Согласно данным о численности официально зарегистрированных безработных, на 31 августа 2020 года их 3 629 300. При этом в 47 регионах число официальных безработных увеличилось в пять и более раз", — написал Кутепов.
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