Председатель комитета по гостиничному бизнесу Дмитрий Шлопак спрогнозировал заполняемость столичных отелей этой осенью. Он оценил заполнение гостиниц летом и также взял за основу возможное открытие международных границ.

"За последнюю неделю августа и первую неделю сентября процент вырос до 44%. Мы не можем давать эту цифру как среднемесячный показатель, но отмечаем это как существенный подъем. При хорошей конъюнктуре рынка мы надеемся, что к ноябрю отрасль выйдет на 50-55% загрузки гостиниц. Мы не уверены, что в ближайшее время Россия откроет свои границы для иностранцев, поэтому в основном рассчитываем на командировочных.

Активизация бизнес-поездок уже началась, кроме того, уже разрешили проводить массовые и выставочные мероприятия, что не может не сказываться на спросе на отели. Это позволяет надеяться, мы сможем увидеть загрузку московских гостиниц на уровне 50-55% в активном осеннем бизнес-сезоне", — сделал вывод эксперт.