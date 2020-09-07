Россия опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета.
"Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета рассчитывается с 2016 года среди 249 стран мира. В нем учитывается, как отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. Россия в текущем году заняла 13-е место с 5,08% долей сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи. Годом ранее РФ занимала 11-е место с показателем 4,74%. Пятерку стран возглавляют Бразилия, Германия, Швейцария, Украина и Великобритания. Далее в рейтинге следуют Нидерланды, Канада, США, Франция и Лихтенштейн", — говорится в сообщении компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.
Специалисты отмечают, что в нынешнем году во всем мире сохраняется тенденция к повышению надежности интернета.
"В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на пять. В этом году оно достигло в общей сложности 40 процентов", — прокомментировал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
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