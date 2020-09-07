Россия опустилась на две строчки в рейтинге надежности интернета

Россия опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета.

"Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета рассчитывается с 2016 года среди 249 стран мира. В нем учитывается, как отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. Россия в текущем году заняла 13-е место с 5,08% долей сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи. Годом ранее РФ занимала 11-е место с показателем 4,74%. Пятерку стран возглавляют Бразилия, Германия, Швейцария, Украина и Великобритания. Далее в рейтинге следуют Нидерланды, Канада, США, Франция и Лихтенштейн", — говорится в сообщении компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.

Специалисты отмечают, что в нынешнем году во всем мире сохраняется тенденция к повышению надежности интернета.