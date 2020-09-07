Известный телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что закон о виноградарстве и виноделии в России зачистит рынок от импортного "шмурдяка".
"Здоровее будем! Да, импортного шмурдяка станет меньше. На качественном вине всегда указана дата и место сбора винограда. Сейчас в Россию хлынул тот же дешевый балк, но в бутылках. Было ожидаемо. Раньше его завозили танкерами, сейчас — в стекле", — рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв.
Технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить норму закона, требующую информацию на каждой бутылке о месте происхождения и годе урожая винограда.
"Закон о виноградарстве и виноделии в РФ устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия и содержит положения, направленные на борьбу с контрафактом и фальсификатом. С применением положений этого закона возникли сложности. Проблемы возникли с нормой, которая требует информации на этикетке о месте происхождения и годе урожая винограда, поскольку технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие", — пояснил телеведущий.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.