Дмитрий Киселёв оценил закон о виноделии

Известный телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что закон о виноградарстве и виноделии в России зачистит рынок от импортного "шмурдяка".

"Здоровее будем! Да, импортного шмурдяка станет меньше. На качественном вине всегда указана дата и место сбора винограда. Сейчас в Россию хлынул тот же дешевый балк, но в бутылках. Было ожидаемо. Раньше его завозили танкерами, сейчас — в стекле", — рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв.

Технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить норму закона, требующую информацию на каждой бутылке о месте происхождения и годе урожая винограда.