Одинцовская кондитерская фабрика поставила 55 тонн своей продукции в шесть стран Персидского залива.
"Шоколадные плитки, произведенные на Одинцовской кондитерской фабрике Московской области, стали поставляться в Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман. Отправлено уже более 55 тонн. До конца текущего года в страны Персидского залива планируется экспортировать суммарно более 140 тонн шоколадной продукции", — говорится в пресс-релизе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Производство шоколада в Одинцово запущено ещё в конце ХХ века, 13 лет назад фабрика вошла в международную группу компаний Mars.
"Продукция Одинцовской кондитерской фабрики до недавнего момента продавалась только в России и странах СНГ. Поэтому выход на экспорт был вопросом времени и логичным шагом. В дальнейшем объем планируем наращивать, мы уже ведем работу над вторым этапом проекта — экспортом коробочных конфет", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу фабрики Mars Wrigley Россия Яны Донмез.
Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.