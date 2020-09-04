Одинцово начало поставки шоколада в шесть стран Персидского залива

Одинцовская кондитерская фабрика поставила 55 тонн своей продукции в шесть стран Персидского залива.

"Шоколадные плитки, произведенные на Одинцовской кондитерской фабрике Московской области, стали поставляться в Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман. Отправлено уже более 55 тонн. До конца текущего года в страны Персидского залива планируется экспортировать суммарно более 140 тонн шоколадной продукции", — говорится в пресс-релизе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Производство шоколада в Одинцово запущено ещё в конце ХХ века, 13 лет назад фабрика вошла в международную группу компаний Mars.