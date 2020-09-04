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Одинцово начало поставки шоколада в шесть стран Персидского залива

Экономика

Одинцовская кондитерская фабрика поставила 55 тонн своей продукции в шесть стран Персидского залива.

Одинцово начало поставки шоколада в шесть стран Персидского залива

"Шоколадные плитки, произведенные на Одинцовской кондитерской фабрике Московской области, стали поставляться в Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман. Отправлено уже более 55 тонн. До конца текущего года в страны Персидского залива планируется экспортировать суммарно более 140 тонн шоколадной продукции", — говорится в пресс-релизе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Производство шоколада в Одинцово запущено ещё в конце ХХ века, 13 лет назад фабрика вошла в международную группу компаний Mars.

"Продукция Одинцовской кондитерской фабрики до недавнего момента продавалась только в России и странах СНГ. Поэтому выход на экспорт был вопросом времени и логичным шагом. В дальнейшем объем планируем наращивать, мы уже ведем работу над вторым этапом проекта — экспортом коробочных конфет", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу фабрики Mars Wrigley Россия Яны Донмез.

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