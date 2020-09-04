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"Форбс" составил рейтинг богатейших детей из российских семей

Экономика

В список журнала "Форбс" вошли 11 человек из самых богатых предпринимательских семей России, занимающихся бизнесом вместе с родителями.

"Лидер рейтинга — сын Аркадия Ротенберга Игорь, основной владелец компании "Газпром-бурение" с состоянием $950 млн. Дочь миллиардера Лилия также оказалась в списке, заняв пятое место. Она является совладельцем компании TPS Real Estate, которая управляет пятью торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске.

Второе место досталось сыну миллиардера Михаила Гуцериева Саиду — члену совета директоров группы "Сафмар" и гендиректору "Фортеинвеста", состояние которого оценивается в $930 млн", — говорится в публикации.

Далее идут менее известные в стране имена. Это совладельцы инвесткомпании Kafijat братья Тимур и Руслан Рахимкуловы. Следом — Дени Бажаев, занимающийся драгметаллами, совладелец "Группы Альянс". В списке есть сразу три родственника, основателя группы "Черкизово", Игоря Бабаева с фамилией Михайловы.

"Шестое место делят сыновья — Сергей и Евгений Михайловы (гендиректор и председатель совета директоров группы "Черкизово"). На седьмой строчке — сын основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова Феликс, который возглавляет совет директоров оператора мобильной связи МТС. Племянница Бабаева Людмила Михайлова замыкает рейтинг на 11-й строчке", — отмечается в статье.

Десятое место занимает родственник первого президента Татарстана, которому недавно поставили прижизненный бронзовый бюст, Тимур Шаймиев, гендиректор управляющей малой нефтяной компанией Татарстана "Гранат-стан групп". У 11 участников списка общее состояние составляет 5,8 млрд долларов.

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