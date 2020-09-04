"Форбс" составил рейтинг богатейших детей из российских семей

В список журнала "Форбс" вошли 11 человек из самых богатых предпринимательских семей России, занимающихся бизнесом вместе с родителями.

"Лидер рейтинга — сын Аркадия Ротенберга Игорь, основной владелец компании "Газпром-бурение" с состоянием $950 млн. Дочь миллиардера Лилия также оказалась в списке, заняв пятое место. Она является совладельцем компании TPS Real Estate, которая управляет пятью торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске.

Второе место досталось сыну миллиардера Михаила Гуцериева Саиду — члену совета директоров группы "Сафмар" и гендиректору "Фортеинвеста", состояние которого оценивается в $930 млн", — говорится в публикации.