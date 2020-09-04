Умер авиаконструктор, который проработал в бюро "Туполев" 70 лет

Старейший сотрудник фирмы "Туполев", конструктор Александр Шенгардт умер в возрасте 95 лет, сообщили в ПАО "Туполев". В сообщении Александра Сергеевича Шенгардта назвали одним из ключевых конструкторов самолетов марки "Ту".

35 лет Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного советского самолета Ту-154. В 1980 году ему была присвоена Ленинская премия. В 1997 году удостоился звания "Заслуженный конструктор России".