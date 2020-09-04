Умер авиаконструктор, который проработал в бюро "Туполев" 70 лет

Старейший сотрудник фирмы "Туполев", конструктор Александр Шенгардт умер в возрасте 95 лет, сообщили в ПАО "Туполев". В сообщении Александра Сергеевича Шенгардта назвали одним из ключевых конструкторов самолетов марки "Ту".
35 лет Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного советского самолета Ту-154. В 1980 году ему была присвоена Ленинская премия. В 1997 году удостоился звания "Заслуженный конструктор России".
"С 10 февраля 1948 года и до последнего дня местом работы Александра Сергеевича была одна компания — "Туполев". Он проработал в ней более 70 лет. Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт — человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева.
Шенгардт участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22", — говорится в сообщении.
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