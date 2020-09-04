Бизнес-омбудсмен призвал разрешить концерты под открытым небом

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что уже подошло время разрешить массовые мероприятия шоу-бизнеса с 4 сентября.

"Мне нравится, что идет дальнейшее открытие, это, конечно, позитивная новость. Семинары, конгрессы, форумы, конференции, выставки — это те инструменты, без которых бизнесу тяжело. Но тогда непонятно, почему у нас до сих пор закрыты большие мероприятия шоу-бизнеса. С 4 сентября уже можно проводить", — сказал Титов на "Столыпин-форуме: "Иммунная система мировой экономики" в МГИМО.