Глава Минэнерго РФ дал прогноз цен на нефть в 2021 году

Средняя цена нефти в 2021 году может достигнуть желательных для России значений, но рынок энергоносителей все ещё будет волатилен, полагает глава Минэнерго России.

"Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на уровне 65 долларов за баррель. Но динамика может быть волатильной все ещё. Мой прогноз более скромный, чем у Goldman Sachs. По моему мнению, в 2021 году мы, скорее всего, окажемся в коридоре 50-55 долларов за баррель", — такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, возможна ли цена нефти в 65 долларов за баррель в 2021 году.

Выступая на онлайн-конференции "Энергия будущего", министр уточнил, что в 2021 году возможны как низкие, так и высокие цены в течение года, то есть цены будут волатильными.

Ранее Александр Новак сообщил, что соглашение ОПЕК+ существенно стабилизировало рынок сырой нефти.