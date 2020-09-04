Более трети россиян согласны на "чёрную" зарплату

Сервис по поиску работы выяснил, что 39 процентов россиян согласны получать неофициальную зарплату. В разгар пандемии и связанной с ней самоизоляции такие люди составляли почти половину от участников опроса — 46 процентов.

"В разгар периода самоизоляции в апреле число россиян, согласных на "чёрную" зарплату, составляло 46%. Последовавшее ослабление карантинных мер снизило количество граждан, готовых получать заработок в конверте: 43% — в мае, 41% — в июне. В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 годов (42% и 43% соответственно)", — говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В исследовании отмечается, что на неофициальную зарплату из всех категорий опрошенных охотнее соглашаются молодые мужчины.