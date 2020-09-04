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ФАС выяснит, почему операторы повысили цены на мобильный интернет

Экономика

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести проверку обоснованности повышения тарифов на интернет сотовыми операторами для телефонов и других мобильных гаджетов.

ФАС выяснит, почему операторы повысили цены на мобильный интернет

"Операторы в одностороннем порядке начали отказываться от тарифов с безлимитным интернетом и повышать их стоимость на фоне падения курса рубля В последнее время компании сотовой связи пытаются получить сверхприбыли за счет коронавирусного всплеска интернет-серфинга и вынужденного увеличения потребительского спроса на интернет-связь", — говорится в письме лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на имя главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Депутат Госдумы в своём ходатайстве сослался на прогнозы экспертов, согласно которым цены на мобильный интернет могут увеличиться на 15-20 процентов.

"Прошу вас провести мониторинг роста цен, дать правовую оценку обоснованности повышения тарифов ведущими компаниями сотовой связи и принять меры в случае нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в обращении.

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