Аграрии объяснили, почему резко повысились цены на "Геркулес"

В России оптовые цены на овсяные хлопья увеличились с 16-17 рублей до 22-23 рублей за килограмм.

"Причина повышения цен на овёс — очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора. Надо также отметить невысокое качество зерна в Западной Сибири — крупнейшем регионе производства овса — из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки", — пояснила заместитель генерального директора Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Она также проинформировала, что в Алтайском крае цены на овёс выросли до 13 тысяч рублей за тонну. В это время в прошлом году показатель был в два с лишним раза ниже — 6,1 тысячи рублей за тонну.