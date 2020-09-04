Регионам хотят запретить снижать прожиточный минимум

В правительстве России обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в регионах страны.

Прожиточный минимум — стоимость потребительской корзины, которая складывается из минимально необходимых товаров и услуг. Стоимость рассчитывается на основании информации о средних ценах Росстата. Дополнительно считают ПМ к трём категориям россиян — взрослым работающим, детям и пенсионерам.

"Запрет на снижение прожиточного минимума будет действовать в том случае, если по расчётам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины", — пишет газета "Известия".

По данным издания, в правительстве рассматривают перспективу внесения изменений в методику расчета ПМ.