Регионам хотят запретить снижать прожиточный минимум

В правительстве России обсуждают вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума (ПМ) в регионах страны.
Прожиточный минимум — стоимость потребительской корзины, которая складывается из минимально необходимых товаров и услуг. Стоимость рассчитывается на основании информации о средних ценах Росстата. Дополнительно считают ПМ к трём категориям россиян — взрослым работающим, детям и пенсионерам.
"Запрет на снижение прожиточного минимума будет действовать в том случае, если по расчётам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины", — пишет газета "Известия".
По данным издания, в правительстве рассматривают перспективу внесения изменений в методику расчета ПМ.
"В целом по стране его величину будут определять на основе базового набора продуктов. В регионах установят специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном субъекте", — отмечается в публикации.
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