В России впервые выдали кредит под залог патента на изобретение

В России впервые выдали кредит под залог двух патентов на изобретение резиденту "Сколково" компании "Энергоэлемент". Она занимается производством литий-ионных аккумуляторов.

"Мы выиграли большой тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой, и, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком, нам потребовался кредит для закупки материалов. Кроме патентов, нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности — использовать для этих целей интеллектуальную собственность, ведь наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, и в течение месяца банк одобрил нам кредит", — рассказал "Ведомостям" гендиректор "Энергоэлемента" Александр Логинов.

"МСП банк", который выдал "Энергоэлементу" кредит размером в 4,3 млн рублей под 8,5 процентов годовых, раньше уже принимал интеллектуальную собственность (ИС), но только в качестве в качестве дополнительного залога.