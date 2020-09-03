Бизнес-омбудсмен заявил, что предпринимателям выгоднее жить не в России

Борис Титов уверен, что отечественная налоговая система России построена не оптимальным образом.

"Сегодня есть налоговая система, которая стимулирует вывод денег из экономики. Выгоднее взять себе лично все доходы компании, заплатив 13%, и на эти деньги жить спокойно, но не в нашей стране. Должна быть вся мировая налоговая система нацелена на то, чтобы больше инвестировать, чтобы выгоднее было вернуть деньги в свои предприятия, а не вытягивать себе как акционеру", — заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он считает, что тарифы на энергоносители хоть и ниже европейских, но уже сравнялись с американскими

"У нас тарифы на электроэнергию — это практически договор между местной властью и снабжающей организацией. У нас сегодня тарифы, конечно, ниже, чем в Европе, это правда. Но уже сравнимы с Америкой", — указал Титов.

Бизнес-омбудсмен также выразился о роли государства в тарифном регулировании импорта и отечественного промышленного производства.