В Москве с начала года освободилось огромное количество офисов

Из-за проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в Москве с начала года освободилось свыше 430 тысяч квадратных метров офисных площадей.

Аналитики не считают эту цифру критичной, потому что в столице сейчас общая площадь офисной недвижимости составляет около 18,3 млн квадратных метров.