Из-за проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в Москве с начала года освободилось свыше 430 тысяч квадратных метров офисных площадей.
Аналитики не считают эту цифру критичной, потому что в столице сейчас общая площадь офисной недвижимости составляет около 18,3 млн квадратных метров.
"В Москве освободилось 430 тысяч квадратных метров офисной недвижимости из-за пандемии коронавируса. С большой долей вероятности цифры восстановятся, но ввиду того, что в настоящее время идет бум субаренды, корректировка может быть незначительной. Вакансия в этом сегменте на конец 2019 года была 9,3%. На сегодняшний день она составляет порядка 12,2%. Прогноз на конец текущего года — 12 процентов", — рассказал руководитель департамента исследования и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов на конференции агентства РБК "Коммерческая недвижимость: глобальная трансформация".
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.