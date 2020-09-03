В Орле в третий раз отменили итоги тендера на 1,5 млрд рублей

Власти Орла отменили итоги тендера на реконструкцию Красного моста через Оку ценой контракта размером в 1,5 млрд рублей.

"Красный мост в Орле является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения. Стальной двухпролётный мост балочной конструкции через Оку располагается в историческом центре города. Первый мост на этом месте был построен в конце XIX века, он назывался Мариинским, но в 1919 году его переименовали в Красный. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году мост был разрушен и восстановлен в 1950 году", — говорится в справочных материалах.

Это третья неудачная попытка администрации Орла отыскать подрядчика на реконструкцию моста в исторической части города. Первый раз мостостроителей искали в 2019 году.