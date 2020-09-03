Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила взаимовыгодные отношения РФ с Белоруссией. Она считает, что они продуктивны для обеих сторон и обязательно должны продолжаться и развиваться в том же ключе. Это, по мнению политика, важно и выгодно для обеих стран.

"У нас сотрудничество экономическое между Россией и Белоруссией очень активное, очень высокий уровень экономического, торгового сотрудничества", — сказала она, отметив, что для белорусских производителей Россия — это основной рынок.

"У нас большая кооперация. Мы не собираемся ничего этого терять, потому что это в интересах как Белоруссии, так и России, как российского, так и белорусского народа", — добавила Матвиенко.