Восстановление экономики Российской Федерации идёт в соответствии с прогнозами Центрального банка России, заявила его руководитель.

"Последние несколько месяцев мы видим постепенное восстановление деловой активности, стабилизацию финансовых рынков, оживляется и кредитование. Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, но идет в целом в соответствии с нашими прогнозами", — заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина , выступая на Съезде Ассоциации банков России.

Глава Центробанка напомнила сотрудникам кредитных организаций экономический прогноз отечественного финансового регулятора.

"Банк России прогнозировал спад российской экономики в 2020 году на 4,5 — 5,5%. Однако в следующем году экономика выйдет на рост в 3,5 — 4,5%, а в 2022 году подрастет еще на 2,5 — 3,5%. Инфляция в конце текущего года ожидается в диапазоне 3,7 — 4,2%. В 2021 году — 3,5 — 4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%", — рассказала глава ЦБ РФ.