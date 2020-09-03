Сальников: Налог на товары с "Юлы" — это двойное налогообложение

Облагать налогом товары, которые продаются на "Авито", "Юле" и других досках бесплатных объявлений, нельзя. Если речь идёт о бывших в употреблении товарах, получится двойное налогообложение.

Ситуацию прояснил заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

"На таких площадках граждане избавляются от каких-то старых вещей, которые уже были обложены налогом в том смысле, что был уплачен человеком налог на свои доходы, потом приобретался этот товар. Тогда речь идет о двойном налогообложении", — пояснил эксперт.

По его мнению, решать вопрос с незаконным предпринимательством, случаев которого много на таких электронных площадках, нужно другим способом. В первую очередь, нужно сегментировать продавцов, научиться выделять именно предпринимателей, которые торгуют новыми товарами.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что продавцов на "Авито", " Юле" и других подобных площадках обложат налогом в 13%. По данным "Ведомостей", на таких досках объявлений каждая третья проданная вещь была абсолютно новой.

Позднее в Минфине официально заявили, что не планируется вводить новые налоги на доходы физических лиц.