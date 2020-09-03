Исаев предложил разведке и Минюсту искать сбежавших банкиров

По примеру других стран в России предложили, чтобы делами сбежавших банкиров занимались не только силовики, но и финансовые регуляторы, а также разведка.
"У силовых структур есть перегруженность… Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные, многоярусные схемы, разобраться в них сложно. Опыт у правоохраны нарабатывался годами. Сейчас дела возбуждаются и реально расследуются, но было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована", — рассказал руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.
Координировать работу этих ведомств должно Министерство юстиции, считает Исаев.
"В ряде стран работа по сбежавшим банкирам централизованная. Участвуют ликвидатор, как АСВ, и финансовый регулятор (Центробанк), и силовики, и прокуратура, а также разведка и финмониторинг, а координируются действия Минюстом. Зарубежные судебные процессы, связанные с выводом российских активов, находятся в ведении Минюста", — пояснил глава АСВ.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.