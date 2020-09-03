Бюджет России не будет финансировать реновацию жилья в регионах

Из федерального бюджета не будет осуществляться финансирование реновации жилья в субъектах Российской Федерации, заявил глава Минстроя РФ.

Владимир Якушев считает, что расселять из ветхого жилья и строить на его месте новые жилые комплексы и микрорайоны обязаны девелоперы.

"У застройщиков есть интерес к таким территориям, а государство должно дать соответствующие механизмы. Эти территории требуют сегодня совершенно иного подхода и желательно, чтобы на месте расселенных домов появились новые красивые микрорайоны, причем разной этажности застройки. Подходы к механизмам программы реновации в российских регионах сейчас обсуждаются на законодательном уровне", — с таким заявлением выступил глава Министерства строительства Российской Федерации Владимир Якушев.

Ранее в Гоударственной Думе РФ прозвучало, что к старту программы реновации готовы двадцать российских регионов.